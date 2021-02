Stukken Amazonewoud illegaal te koop op Facebook

Delen van het Amazoneregenwoud in Brazilië worden illegaal te koop aangeboden op Facebook Marketplace. Dat heeft de Britse publieke omroep BBC ontdekt. Facebook zegt dat het niet onafhankelijk actie gaat ondernemen om de handel via het eigen platform te stoppen.

De stukken van het beschermde regenwoud die te koop worden aangeboden zijn onder meer nationale parken en leefgebieden van de inheemse volkeren. Sommige lappen grond die via Facebooks verkoopdienst worden aangeboden zijn liefst 1.000 voetbalvelden groot.

Facebook stelt in een reactie dat het bedrijf “bereid is om samen te werken met de lokale autoriteiten”, maar dat het uit eigen beweging geen actie zal ondernemen. “Ons commerciële beleid vereist van kopers en verkopers dat zij zich aan wet- en regelgeving houden”, aldus het Amerikaanse techbedrijf.

“Dieven schamen zich niet”

De inheemse bewoners van het Amazoneregenwoud en actievoerders voelen zich machteloos. De laatsten stellen dat de Braziliaanse regering onder de rechts-populistische president Jair Bolsonaro geen actie wil ondernemen om het regenwoud te beschermen. “De landdieven voelen zich dermate aangemoedigd dat zij zich niet eens schamen om hun gronddeals op Facebook te maken”, zegt het hoofd van een Braziliaanse milieuorganisatie.

Elke Facebookgebruiker kan de illegale advertenties vinden door de Portugese woorden voor “woud”, “jungle” of “hout” bij de zoekfunctie in te voeren en de deelstaten in de Amazone als zoekgebied te selecteren. Bij sommige advertenties zijn satellietbeelden en gps-coördinaten van de aangeboden stukken regenwoud te zien. Sommige verkopers geven onomwonden toe dat zij niet de rechtmatige eigenaren van de aangeboden stukken grond zijn.

Behalve de houtkap is ook de intensieve veeteelt in Brazilië een van de redenen achter het verdwijnen van het Amazoneregenwoud. De ontbossing in Brazilië ging afgelopen jaar in het hoogste tempo van het laatste decennium.