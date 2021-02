Vader van Lara Croft investeert 2,2 miljoen dollar in Leuvens parkeerspelletje

Leuven - Het investeringsfonds Hiro Capital van Ian Livingstone investeert 2,2 miljoen dollar (1,8 miljoen euro) in de Leuvense gamestudio Happy Volcano, voor de ontwikkeling van een nieuw racespel. Livingstone was een van de sleutelfiguren achter de legendarische game “Tomb Raider” met avonturierster Lara Croft.

Happy Volcano werkt aan een racespelletje voor pc en spelconsoles. Het zal “You Suck at Parking” heten en heeft als bijzonderheid dat gamers een autootje zo snel mogelijk naar een parkeerplaats moeten rijden. Onderweg maken allerlei obstakels dat steeds moeilijker.

“De investering is bedoeld om met die game de wereld te veroveren”, zegt Jeroen Janssen, mede-oprichter van Happy Volcano. De studio was niet echt op zoek naar investeringen, maar volgde uit interesse een online evenement van het investeringsfonds. “Daarna stuurde ik een mail zonder veel verwachtingen, want uiteindelijk zijn we maar een hele kleine studio uit België. Maar ik kreeg onmiddellijk antwoord dat ze geïnteresseerd waren. En als daar een industrielegende als Ian Livingstone achter zit, is dat leuk om te horen.”

Met het geld van Hiro Capital, dat een minderheidsbelang krijgt, zal Happy Volcano extra personeel aantrekken. “We zijn nu met acht, maar nog zeker dit jaar willen we vijf mensen extra aannemen”, zegt Janssen. De lancering van “You Suck at Parking” is voorlopig gepland in het begin van 2022. Daarna is het de bedoeling het spel verder uit te breiden om spelers langer aan de game te binden.