Veel meer dosissen AstraZeneca in ons land dan eerst gedacht: 200.000 vaccins ongebruikt

Er zijn veel meer dosissen van het AstraZeneca-vaccin in ons land dan eerst gedacht. Dat schrijft de Britse krant The Guardian. Het zou om zo’n 200.000 ongebruikte vaccins gaan.

De afgelopen week kwam het Brits-Zweedse farmabedrijf AstraZeneca zwaar onder vuur te liggen nadat het nieuwe vertragingen in de productie aankondigde. Het bedrijf levert nu al fors minder vaccins dan met de Europese Commissie is afgesproken en daardoor liggen veel Europese landen, - waaronder ook ons land - achter op hun vaccinatiestrategie.

Nu komt The Guardian met het nieuws dat er in België wel degelijk meer vaccins zijn dan eerst gedacht. De Britse krant baseert zich op cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Zo zou ons land 201.600 AstraZeneca-doses hebben ontvangen maar zijn er slechts 9.832 (dat is zo’n 4 procent) toegediend.

Voor andere landen geldt dezelfde tendens: zo heeft Bulgarije 117.600 doses ontvangen en diende het nog maar 2.035 vaccins toe (goed voor 1,73 procent). Duitsland kreeg 1.452.000 doses en heeft er 189.206 (13 procent) toegediend. In Italië zijn er bijna 500.000 AstraZeneca-vaccins maar ook daar werden er veel minder toegediend: gezondheidswerkers kregen al 96.621 prikken (goed voor 19 procent). Volgens The Guardian komt het erop neer dat 4 van de 5 dosissen van AstraZeneca die aan de EU geleverd zijn, nog altijd niet zijn gebruikt.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) bevestigt het cijfer in ons land. Het probleem is dat er nog maar zo’n 67.000 dosissen geleverd zijn aan de ziekenhuizen en de vaccinatiecentra, waar mensen hun prik krijgen.