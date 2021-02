Bloedbad in Ethiopië: rapport Amnesty International spreekt over honderden doden

In de Ethiopische regio Tigray hebben militairen uit buurland Eritrea honderden burgers geëxecuteerd. Dat blijkt uit een rapport dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International publiceerde. De onderzoekers baseren zich op getuigenissen en satellietbeelden.

“Tussen 19 en 29 november pleegden Eritrese troepen die opereerden in de Ethiopische stad Aksum, een reeks schendingen van de mensenrechten en het humanitair recht, waaronder het doden van honderden burgers.” Het rapport van Amnesty International is duidelijk: tijdens de oorlog in de regio Tigray, heeft een massa-executie plaatsgevonden.

De onderzoekers spraken met 41 slachtoffers en getuigen van de bloedbaden die eind november plaatsvonden. Uit die gesprekken blijkt dat soldaten willekeurige executies uitvoerden. Een analyse van satellietbeelden bevestigt willekeurige bombardementen en grootschalige plunderingen. Ook zijn er sporen gevonden van nieuwe massagraven in de buurt van de twee kerken in de hoofdstad Aksum.

“De bewijzen zijn overweldigend”, zegt Deprose Muchena, de regionale directeur van Amnesty International voor Oost- en Zuidelijk Afrika. “Ethiopische en Eritrese soldaten pleegden oorlogsmisdaden tijdens hun offensief om de controle over de stad te nemen. Honderden burgers zijn in koelen bloede gedood. Het zijn misdaden tegen de menselijkheid.” In november startte het regeringsleger een groot offensief tegen de separatistische regionale regering, maar volgens Muchena zijn deze gruweldaden de ergste die er tot dusver hebben plaatsgevonden door het conflict.

Foto: Associated Press

Zorgwekkend veel vluchtelingen

Door het conflict in de regio zijn volgens Artsen zonder Grenzen al meer dan 60.000 mensen naar buurland Soedan gevlucht. Alleen al in het doorgangskamp Hamdayet bevinden zich tot 12.000 vluchtelingen. “Velen leven in een tijdelijk kamp maar ook daar is er geen degelijk onderkomen, of gewoon niet genoeg water, voedsel of sanitaire voorzieningen”, zo klinkt het.

De hulporganisatie Mary’s Meals, die met een partnerorganisatie in Tigray actief is, spreekt over wijdverbreide honger bij de bevolking. “De hoofdstad van de regio, Mek’ele, wordt dagelijks door verdreven, getraumatiseerde en mensen zonder middelen overspoeld, onder wie ook vele kinderen zonder begeleiding die hun ouders hebben verloren”, zegt de organisatie.