Gouverneur Oost-Vlaanderen vraagt om niet te versoepelen: “De cijfers zijn duidelijk”

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina van Cauter, roept op om geen versoepelingen door te voeren. Daarvoor zijn de cijfers voor haar op dit moment te slecht, zegt ze vrijdag op Radio 1 in De Ochtend.

Het Overlegcomité komt later vandaag samen. Verschillende politici en sectoren pleitten deze week voor versoepelingen, onder meer van de buitenactiviteiten. Maar gouverneur Van Cauter roept vrijdagochtend op om niet te versoepelen, de cijfers zijn daarvoor te slecht, zegt ze.

Het aantal besmettingen in Oost-Vlaanderen neemt toe. “We zitten op 303 besmettingen per 100.000 inwoners. In onze ziekenhuizen liggen 354 patiënten, waarvan 71 op intensieve zorg. Als we dat vergelijken met september, zitten we op 40 procent van de piek in het najaar. Als we ons gedrag niet aanpassen, zitten we met een verdubbeling op 20 dagen, en een verdubbeling, dat betekent dat we in een derde golf zitten”, zegt Van Cauter, die daaraan toevoegt dat die langzaam oplopende trend zichtbaar is in alle provincies.

“Er is dus echt geen ruimte voor versoepelingen. De cijfers zijn duidelijk”, zegt Van Cauter, die tegelijk pleit voor perspectief om de motivatie van de mensen te ondersteunen.

Gent voerde donderdag een glasverbod in op het Sint-Pietersplein, de Gras- en Korenlei en de Coupure, en een verbod op elektronisch versterkte muziek op het openbaar domein in de hele stad. Dat moet samenscholingen voorkomen. De voorbije twee weken werden verschillende keren groepen van jongeren in de binnenstad gesignaleerd.