Opvallend in de Europa League: een stunt die niemand gelooft, Stanciu is Kevin De Bruyne en de perfecte vrije trappen

Het was opnieuw smullen geblazen in de Europa League. Met zowaar Nicolae Stanciu in een hoofdrol.

De Roemeen waarvoor Anderlecht ooit 10 miljoen euro betaalde, pakte tegen Leicester uit met een bloedmooie assist. Het leverde Slavia Praag uiteindelijk een verrassende 0-2-overwinning op en dus de kwalificatie voor de 1/8ste finales. Straf.

Stanciu met het soort assist dat hij in de @ProLeagueBE te weinig gaf... ???? pic.twitter.com/p3DpVkQ82O — Play Sports (@playsports) February 25, 2021

Ondertussen werden er elders twee prachtige vrije trappen gescoord. Door Eran Zahavi voor PSV en door Diogo Goncalves voor Benfica.

Voor dit soort vrije trappen werd de uitspraak 'in de winkelhaak' uitgevonden! ???? pic.twitter.com/Ko8mbc90e2 — Play Sports (@playsports) February 25, 2021

In dezelfde wedstrijd, Arsenal - Benfica, flaterde Dani Ceballos overigens zwaar...

Één ding is duidelijk, @DaniCeballos46 heeft géén ogen op z'n rug. ?? pic.twitter.com/fsGLrDenGJ — Play Sports (@playsports) February 25, 2021

Arsenal ging echter door, net als Molde FK. De Noorse ploeg verraste vriend en vijand door Hoffenheim uit te schakelen. In de heenwedstrijd, die in Spanje werd gespeeld, werd het nog 3-3. In Duitsland kwam Molde zowaar met 0-2 winnen. Het scoorde vijf keer met amper zes schoten op doel terwijl Hoffenheim 52 doelpogingen noteerde, waarvan 22 binnen de palen.

In de terugwedstrijd had Molde ook amper 26 procent balbezit. Statistieken zijn niet alles, zo blijkt nog maar eens.