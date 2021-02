Alweer problemen met Boeing 777: vliegtuig maakt noodlanding in Moskou

Een Boeing 777 van Rossiya Airlines heeft een noodlanding moeten maken in Moskou (themabeeld) Foto: via REUTERS

Een Boeing 777 van de luchtvaartmaatschappij Rossiya Airlines heeft vrijdagochtend een noodlanding moeten maken in Moskou vanwege problemen met de motor. De noodlanding komt nog geen week nadat eenzelfde toestel van het Amerikaanse United Airlines boven de stad Denver delen van een motor verloor nadat die in brand was gevlogen.

De vlucht van Rossiya Airlines vervoerde vracht van Hongkong naar Madrid, aldus een medewerker van de Moskouse luchthaven Sjeremetjevo. Boeing noch Rossiya Airlines was direct beschikbaar voor commentaar.

De bemanning van het toestel vroeg de noodlanding aan nadat de linker motor kuren had gekregen, meldt het Russische persbureau Interfax. Bij de noodlanding vielen geen gewonden.

Om welk type motor het gaat bij de Rossiya Airlines-Boeing is nog niet bekend. Het incident in de Verenigde Staten was met een Boeing 777 met een PW4077-motor van de fabrikant Pratt & Whitney. Uit een eerste onderzoek naar de stukken die bij de motor van die Boeing waren afgebroken, bleek dat er een scheur in zat die mettertijd was gegroeid. Als gevolg van het incident staan momenteel alle Boeing 777-toestellen met de desbetreffende motor aan de grond.

De Boeing 747-400 van Longtail Aviation, waarvan zaterdag boven Maastricht delen afbraken, heeft ook een Pratt & Whitney-motor.