Pep Guardiola verklapt het “geheim” achter zijn Manchester City: “Wij hebben heel veel geld”

Met een reeks van negentien gewonnen matchen over alle competities verkeert Manchester City in een bloedvorm. De Citizens zijn leider in de Premier League én staan met anderhalf been in de kwartfinales van de Champions League. Coach Pep Guardiola bevestigde wat iedereen eigenlijk denkt: “Veel van onze successen hebben we te danken aan het feit dat we veel geld hebben.”