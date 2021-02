Ondanks “wanhopige” pogingen: Liverpool-doelman Alisson kan begrafenis van tragisch overleden vader niet bijwonen

Alisson Becker kan geen afscheid nemen van zijn vader. De doelman van Liverpool geraakt door de coronacrisis niet op een vliegtuig naar Brazilië.

De 28-jarige Alisson kreeg donderdag het slechte nieuws te horen. Jose Becker (57) was gaan zwemmen bij een dam nabij zijn woning in het zuiden van Brazilië, in de buurt van Rincao do Inferno, en raakte rond 17u00 vermist. Enkele uren later werd zijn lichaam gevonden in het water. Er zou geen sprake van kwaad opzet zijn en dus gaat het hoogstwaarschijnlijk om een tragisch ongeval.

Jose Becker wordt deze week begraven en Alisson had, net als zijn broer Muriel (doelman bij Fluminense), graag een laatste groet gaan brengen aan zijn vader. Maar ondanks verwoede pogingen lukte het de Braziliaan niet om een ticket te boeken.

“Hij was echt alles aan het proberen om toch maar een manier te vinden”, klinkt het in The Daily Mail. “Wanhopig zoekend naar vluchten en manieren om zowel het verbod op vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk als de strenge coronaregels in Brazilië te omzeilen. Maar aan het eind moest hij zich dan toch gewonnen geven.”

Onder andere het feit dat zijn vrouw Natalia 28 weken zwanger is, speelde daarbij een grote rol. Bij terugkeer uit Brazilië zou Alisson tien dagen in quarantaine moeten, op hotel. “Hij had beloofd om te komen en hier tijd te spenderen met zijn familie, maar hij is gebroken door het feit dat hij de begrafenis van zijn vader niet kan bijwonen. Ze waren de beste vrienden.”

Our thoughts are with Alisson Becker and his family after the passing of his father Jose ?? pic.twitter.com/zIPTscioDz — Goal (@goal) February 25, 2021

Liverpool moet aanvoerder Henderson tot eind maart missen

Jordan Henderson, de kapitein van Liverpool, is na een liesoperatie buiten strijd tot eind maart. Dat maakte de Engelse kampioen vrijdag bekend.

Henderson moest afgelopen weekend tegen Everton (0-2 verlies) na een half uur worden gewisseld. Medisch onderzoek wees volgens Liverpool uit dat hij een blessure aan de adductoren opliep en een ingreep nodig was.

De Reds gaven geen datum voor zijn terugkeer maar bevestigden wel dat de aanvoerder “minstens tot het einde van de internationale break” aan de kant staat, wat tot eind maart betekent.