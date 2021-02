Bekende YouTuber voelt zich aangerand na misplaatste grap in video

Youtuber Seth Francois (26) heeft in een interview gezegd dat hij zich aangerand voelt nadat een collega-vlogger hem voor schut zette. “Hij gebruikte mij in zijn grappen en gaf fans het gevoel dat het oké is.”

Joseth ‘Seth’ Francois maakte een tijdlang deel uit van een team van videomakers onder de 24-jarige David Dobrik, een bekende YouTuber uit Slowakije met meer dan 1,57 miljoen abonnees. In een video die werd uitgebracht op zijn kanaal in 2017, krijgt Seth te horen dat hij een model mag kussen. In werkelijkheid gaat het om een vermomd persoon: de 45-jarige Jason Nash, ook een graag geziene gast op YouTube. De video van de grap gaat viraal en krijgt duizenden reacties, maar pas later beseft Seth dat hij zich aangerand voelt. In 2019 verlaat vlogger Seth Francois het team van Dobrik.

In een interview met onder meer Buzzfeed News vertelt Seth over de tekenende ervaring. “Ik realiseerde me niet hoeveel die situatie me heeft beïnvloed tot begin vorig jaar, toen het coronavirus uitbrak”, zegt hij. “Ik herinner me dat ik in mijn kamer in Atlanta zat en bij mezelf dacht: het was verkeerd, dit had niet met mij mogen gebeuren.” De vlogger komt nu naar buiten met zijn verhaal omdat hij er naar eigen zeggen voor wil zorgen dat iedereen begrijpt hoe groot het probleem is. “Hopelijk kan ik andere mannen die zich seksueel misbruikt voelen, inspireren om hun verhaal te doen.”

Seth Francois vindt ook dat hij door Dobrik bewust ingezet wordt als zwarte man. “De Black Lives Matter-beweging en de dood van George Floyd deed me beseffen dat hij me vaak gebruikte in zijn video’s omdat ik een kleur heb. Door mij te gebruiken in zijn grappen, gaf hij fans van het kanaal het gevoel dat het oké is om racistische moppen te maken.”

Momenteel overweeg Seth Francois om juridische stappen te zetten, aangezien Dobrik weigert om de video’s met Seth te verwijderen van het YouTube-kanaal.