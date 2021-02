Steven Van Gucht: “Virus circuleert sterker, maar we kunnen stijgende trend nog doen keren”

Het feit dat er zich meer besmettingen zijn terwijl er minder getest wordt, wijst erop dat het coronavirus sterker circuleert in België. Dat zei viroloog Steven Van Gucht vrijdagmorgen op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. “We kunnen er echter nog steeds voor zorgen dat de stijgende trend keert”, stelt hij.

De hogere circulatie van het virus kan te maken hebben met de verschillende varianten van het virus, maar ook met het minder strikt naleven van de maatregelen, zegt Van Gucht.

Uit de recentste gegevens van het contactonderzoek blijkt duidelijk dat mensen meer contacten hebben dan enkele weken terug. Zo rapporteren personen die besmet zijn met het coronavirus gemiddeld 3,2 risicocontacten, terwijl dat er in november slechts 2,5 waren. Dat is een stijging van 28 procent. Toch kunnen we er nog steeds voor zorgen dat de stijgende trend in de cijfers keert, zegt de viroloog.

“Het beperken van de dichte contacten is zonder twijfel één van de belangrijkste wapens tegen de verspreiding van het virus”, benadrukt Van Gucht. “We beseffen dat het moeilijk is, maar deze inspanning loont gegarandeerd. Hou vol, betere tijden komen er zeker aan in de lente.”

Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, sluit zich daarbij aan: “Iedereen die al eens een marathon heeft gelopen, weet dat de laatste kilometers de moeilijkste zijn. Als we nu opgeven, zijn alle inspanningen van de laatste weken voor niets geweest.”

Geen griep

Opvallend: het griepvirus wordt nog steeds bijna niet waargenomen in ons land. “Mogelijk wordt dit het eerste jaar zonder griepepidemie sinds het begin van de metingen in 1985”, klinkt het. De artsen zien wel een stijgend aantal mensen met griepachtige klachten, typisch gekenmerkt door plotse koorts en hoesten. “Er zijn momenteel 120 raadplegingen bij de huisartsen voor griepachtige symptomen per 100.000 inwoners per week. Een week eerder waren dat er 52, de week ervoor 118”, aldus Van Gucht. Dat het aantal vorige week lager lag is niet verrassend, aangezien tijdens de schoolvakanties minder mensen naar de dokter gaan.

“We zien dat veertig procent van de mensen met griepklachten besmet blijkt te zijn met het coronavirus”, aldus Van Gucht nog. “Het griepvirus wordt nooit aangetroffen. Ga er dus met griepachtige klachten, maar ook bij een verkoudheid steeds van uit dat u mogelijk Covid heeft. Blijf thuis en laat u testen.”