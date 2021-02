Inspectie vindt drie illegalen in bakkerij in mensonwaardige omstandigheden: “Moderne vorm van slavernij, schrijnend”

Mechelen -

De arbeidsauditeur heeft twee jaar effectieve celstraf gevorderd tegen de uitbater van bakkerij Charif in de Grote Nieuwendijkstraat in Mechelen. Hij drong ook aan op de sluiting van de zaak. Tijdens een controle van de inspectiediensten werden drie illegaal in het land verblijvende mensen aangetroffen. Ze moesten er tegen een hongerloontje werken, werden uitgebuit en verbleven er in mensonwaardige omstandigheden.