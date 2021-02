Ontvoerd voor de ogen van zijn tweelingbroertje, en dan als weeskind naar België gebracht

Dit is het verhaal van een schandalige kindersmokkel naar België. Van jonge kinderen die ontvoerd werden uit hun gezin in Congo, en als weeskindjes hier ter adoptie werden aangeboden. Ze leven nu al acht jaar in België, terwijl hun ouders in Afrika niet weten waar ze zijn, en alle contact voorlopig verbroken is. Afgelopen week werd duidelijk dat Julienne Mpemba, de Waals-Congolese juriste die de grootschalige adoptiefraude zou hebben georganiseerd, een strafproces wacht. In afwachting daarvan doet reporter Pieter Huyberechts het hele verhaal uit de doeken.