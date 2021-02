Hulpdiensten en inwoners brengen beklijvend eresaluut aan burgemeester Lippens, met minuut stilte en loeiende sirenes

Knokke-Heist - Om klokslag 12 uur brachten het gemeentebestuur, de hulpdiensten en honderden inwoners een laatste eresaluut aan burgemeester graaf Leopold Lippens. Dat gebeurde met een minuut stilte, loeiende sirenes, en hier en daar een traantje.

Het eresaluut vormde het sluitstuk van een volledige week rouw na het overlijden van burgemeester Leopold Lippens. Exact een week geleden verloor Lippens de strijd tegen leukemie, waardoor Knokke-Heist na 42 jaar zijn geliefde burgervader verloor.

Iets voor de middag verzamelden het schepencollege, de brandweer en de politie op het Alfred Verweeplein voor het stadhuis. Daar werd om klokslag 12 uur een beklijvende minuut stilte gehouden, gevolgd door loeiende sirenes en een pakkend applaus. En dat onder een prachtig lentezonnetje: het was alsof Lippens de weergoden aangesproken had. Hier en daar werd logischerwijs een traantje gelaten, anderen kregen een ferme krop in de keel.

“Hij heeft zo veel gedaan voor ons korps: dit is het minste wat we konden doen”, aldus Michael Gonzales, postverantwoordelijke in Knokke-Heist. “Ik vond het een prachtig eresaluut. Er was veel volk op de been, wat toch toont dat hij erg geliefd was. We zullen hem ongelofelijk hard missen.”

Tot en met zaterdag kunnen inwoners nog het rouwregister tekenen op zes verschillende locaties, daarna trekt Knokke-Heist een nieuw tijdperk in.

LEES OOK. Leopold Lippens in alle sereniteit begraven, met laatste prachtige hulde aan ‘zijn’ stadhuis