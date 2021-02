Actiegroep tegen coronamaatregelen verliest: “Invoering avondklok Nederland was toegestaan”

De Nederlandse actiegroep Viruswaarheid heeft het hoger beroep over het afschaffen van de avondklok verloren. De uitkomst van het tegen de Nederlandse staat aangespannen kort geding maakte overigens voor de avondklok geen verschil, die was inmiddels al via een spoedwet in het parlement geregeld.

Het gerechtshof oordeelt - in tegenstelling tot de rechtbank vorige week - dat er wel degelijk sprake is van “buitengewone omstandigheden die het invoeren van de avondklok mogelijk maken”. “De coronapandemie is hiervoor voldoende aanleiding. De regering mocht uitgaan van het advies van het Outbreak Management Team”, aldus het hof. Ook noemt het hof het instellen van de avondklok proportioneel en meent dat andere middelen redelijkerwijs niet voorhanden zijn. “De (tijdelijke en beperkte) inbreuk op diverse grondrechten, zoals het recht op bewegingsvrijheid, is volgens het gerechtshof dan ook gerechtvaardigd.”

Tegen de uitspraak van het hof is nog cassatie mogelijk bij de Hoge Raad.