2.400 euro boete voor aanwezigheid op coronafeestje: “Ik had me niet eens verstopt”

Kortrijk - Een jongeman die op 17 mei 2020 aanwezig was op een coronafeestje in de Elzenlaan in Kortrijk, moet een boete van 2.400 euro betalen.

Kortrijkzaan Olivier E. was die avond samen met tien anderen aanwezig in een woning in de Elzenlaan. “De politie kreeg een melding over een komen en gaan van personen ter hoogte van die woning”, aldus het Openbaar Ministerie vrijdagochtend op de politierechtbank, waar E. zich moest verantwoorden voor zijn aanwezigheid op het feestje.

“De organisator van het feestje probeerde de politie eerst wijs te maken dat er maar één vriend aanwezig was, maar uiteindelijk kwamen er elf mensen uit de tuin en kamers van het huis gekropen.”

20.000 coronadoden

Een van hen was E. Omdat hij de brief met de hem aangeboden minnelijke schikking van 250 euro verloor en dus niet betaalde, volgde een vervolging op de rechtbank. “Ik heb me niet eens verstopt en ben meteen naar buiten gegaan”, aldus E.

De rechter oordeelde streng. “Er stond daar vijf man te zingen en te dansen, terwijl er ondertussen in ons land al 20.000 mensen zijn gestorven aan corona. Een feestje is niet de oplossing.” E. krijgt een boete van 2.400 euro. “Het moet stoppen”, gaf de rechter nog mee.