Russische diplomaten verlaten Noord-Korea in handgeduwd karretje

Russische diplomaten die in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang vastzaten als gevolg van de coronamaatregelen, zijn met moeite maar met succes op eigen houtje thuis geraakt. Acht diplomaten en hun gezinnen slaagden er deze week in om de reis naar Rusland te maken, in meer dan 35 uur. De laatste kilometers moesten ze daarvoor een kar over het spoor duwen, omdat er niks meer was om verder te reizen.