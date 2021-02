EUROPA LEAGUE LOTING: Zlatan Ibrahimovic mag met AC Milan op bezoek bij ex-club Manchester United

De loting van de Europa League is getrokken en er kwamen enkele aangename wedstrijden uit de bokaal. Manchester United mag het opnemen tegen AC Milan. Olympiakos ontvangt Arsenal en Granada mag in hun eerste Europese campagne ooit het opnemen tegen het Noorse Molde.

Zlatan komt dus even terug naar Old Trafford. United wist de Europa League nog te winnen in 2017 tegen Ajax. Ook de Amsterdammers hebben hun loting achter de rug en zij ontvangen BSC Young Boys. Olympiakos bekampt voor de tiende keer in haar geschiedenis Arsenal. Aartsrivaal Tottenham Hotspur mag het dan weer opnemen tegen Dynamo Zagreb.

De Rangers ruimden gisteren Antwerp uit de weg en komen nu tegenover Slavia Praag te staan. Dynamo Kiev maakte dan weer korte metten met Club Brugge en staat nu voor een nog grotere test tegen Villareal. Granada neemt het op tegen Molde, het is de eerste keer dat de Spanjaarden in de Europa spelen en ze stoten al meteen door naar de zestiende finales. AS Roma neemt het ten slotte op tegen Shaktar Donetsk, die het toernooi wonnen in 2009.

Bekijk de affiches hier: