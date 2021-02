Auto botst op vrachtwagen terwijl wegpolitie controle uitvoert: lange file op E19

Kontich - Door een ongeval op de E19 in Kontich ontstond vrijdagmiddag een lange file richting Antwerpen. Een bestuurder reed er in op een vrachtwagen op de pechstrook, net op het moment dat een inspecteur van de wegpolitie een controle uitvoerde. Die laatste ontsnapte als bij wonder aan de dood.

Het ongeval gebeurde toen een ploeg van de federale wegpolitie een vrachtwagen controleerde op de (brede) pechstrook van de E19 in Kontich richting Antwerpen. Net toen een inspecteur op het trapje van de cabine van de vrachtwagen stond om met de chauffeur te praten, reed een voorbijkomende auto langs opzij in op diezelfde cabine. De impact vond dus als het ware onder de inspecteur plaats, wat allicht zijn leven heeft gered.

Na de klap stuiterde de Dacia opnieuw de baan op tot tegen de middenberm. Daarna kwam het tot een tweede aanrijding met een Volkswagen. De bestuurder van die laatste raakte lichtgewond. De dame in de Dacia zat gekneld, de brandweer moest het dak eraf knippen om haar te bevrijden. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: BFM

Als bij wonder raakte de politieman op het eerste gezicht niet ernstig gewond, hij werd ter controle naar het UZA in Edegem gebracht. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk.

Omleidingen

Door het ongeval waren drie rijstroken versperd en moest het verkeer over de pechstrook. De snelweg werd ook een tijd volledig afgesloten voor de dienst fotogrammetrie. Eens de site in beeld was gebracht, konden de voertuigen worden getakeld en werd de baan vrijgegeven.

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM