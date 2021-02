KV Mechelen-trainer Vrancken voor verplaatsing naar Oostende: “Een beslissende wedstrijd richting PO1”

KV Mechelen kan zaterdag mits winst in Oostende zijn PO1-kansen gaaf houden. Joachim Van Damme moet de trip naar de kust aan zich laten voorbijgaan. De aanjager van de ploeg miste de jongste drie duels en zal er niet snel weer staan. “Het is een groot vraagteken of hij in de reguliere competitie nog wel in actie komt”, laat zijn coach Wouter Vrancken verstaan.

De 29-jarige Van Damme sukkelt al een tijdje met pubalgie. “‘Jo’ heeft last van ontstekingspijnen ter hoogte van de adductoren en de buikspieren”, kwam Vrancken vrijdagmiddag nog eens op de situatie terug. “Hij speelde lang onder verdoving, tot op den duur de grens was bereikt.” Toen Malinwa nog in degradatienood verkeerde, werd Van Damme week na week opgelapt. Is men daarin te ver gegaan? “Neen, want je kunt de blessure op zich niet erger maken. De enige manier om weer pijnvrij te voetballen, is stoppen en een fatsoenlijke revalidatie uitvoeren, die makkelijk anderhalve maand in beslag neemt.”

Einde seizoen?

Dat brengt ons bij de vraag: zien we Van Damme dit seizoen überhaupt nog aan het werk? “Dat hangt ervan af hoelang ons seizoen duurt hé. (grijnst) De reguliere competitie is alleszins een groot vraagteken. Ook de bekermatch tegen Genk (04/03) en de verplaatsing naar Anderlecht (07/03) komen sowieso te vroeg. Veel zal afhangen of deelname aan de play-offs, en zo ja dewelke, nog op het spel staan. Dan moeten we in de laatste wedstrijden misschien even ‘doorduwen’.”

Foto: Isosport

“Máár we moeten ook aan volgend seizoen denken. Stel dat hij niet tijdig klaar geraakt, is het misschien verstandiger om op de start van de voorbereiding midden juni te mikken, dan opnieuw in hetzelfde stramien terecht te komen. Het is een moeilijke denkoefening hé, want Jo wil, ook nu nog altijd, héél graag spelen. Bovendien is het een blessure die je operatief kan verwijderen, maar ik heb de indruk dat hij die optie niet verkiest, wat de revalidatie dan weer verlengt.”

Wat Mechelen na de reguliere competitie te wachten staat, hangt in grote mate van het resultaat van zaterdagavond af. “Dit is een beslissende wedstrijd”, weet ook Vrancken. “Als we in Oostende winnen, doen we nog voor alles mee. In het andere geval wordt de top vier halen een pak moeilijker.” Met KVO en KVM staan twee voetballende ploegen tegenover elkaar. “Oostende zet heel fel in op high intensity, met agressieve pressing en veel omschakelmomenten. Dat gaat soms ten koste van mooi voetbal. Maar ik heb veel respect voor de werking van Alexander Blessin. Zijn ideeën zie je iedere wedstrijd terugkomen. Dit wordt voor ons misschien wel de moeilijkste verplaatsing van het seizoen.”

Aandelenkwestie

In aanloop naar de partij tegen de Kustboys kwam deze week nog eens de Mechelse aandelenkwestie in het nieuws. “Ik steek geen energie in dingen waar ik toch geen vat op heb”, blijft Vrancken er rustig onder. “Zolang dit geen negatieve weerslag heeft op de groep, houdt het me niet bezig. In tweeënhalf jaar maakte ik al zoveel mee dat ik me hier niet meer aan erger.”

KV Mechelen kan in de Diaz Arena opnieuw op Marian Shved rekenen. De Oekraïner is verlost van zijn adductorenblessure. Issa Kabore (hamstrings) en Gustav Engvall (knie) zijn er nog niet bij.