Standard mist Nicolas Raskin tegen Anderlecht, ook spits Joao Klauss nog onzeker

Standard kan in de topper van zondag tegen Anderlecht geen beroep doen op Nicolas Raskin. Ook achter het meespelen van spits Joao Klauss staat een vraagteken. “We beslissen morgen”, aldus Standard-trainer Mbaye Leye.

Nicolas Raskin haalt de klassieker niet. “Nico heeft deze week nog niet getraind”, zegt Leye. “Hij heeft nog altijd last van zijn voetblessure. Het is beter dat een speler volledig herstelt dan dat hij elke vijftien dagen hervalt. Collins Fai heeft wel de groepstraining hernomen en Selim Amallah had geen reactie, dus we kunnen voluit op hem rekenen.”

Zorgen zijn er wel rond Joao Klauss. “Misschien is hij er niet bij”, vreest Leye. “Hij heeft lange tijd weinig matchen gespeeld en moest er nu op korte tijd heel veel afwerken. Er is sprake van overbelasting, maar we hopen dat hij erbij zal zijn zondag. We beslissen morgen (zaterdag, nvdr.).”

Standard moet tegen Anderlecht een einde maken aan een negatieve reeks van 3 op 15. “We hadden op Zulte Waregem een goede zaak kunnen doen en kregen de kansen, maar maakten helaas fouten. In de omschakeling komen we vaak in de problemen. Zulte Waregem speelde daar goed op in, maar we riepen de problemen ook over onszelf af.”

Joao Klauss. Foto: BELGA

Play-off 1

Met nog zes matchen te spelen is Standard nog in de running voor PO1, al is de concurrentie groot. “In januari had niemand het nog over play-off 1, dat wil dus zeggen dat er hier iets is veranderd. De resultaten waren iets minder de laatste weken, maar het werk dat we leveren is goed. Het verlies in Waregem was het moeilijkste te slikken, maar het Standard van vandaag wil voetballen en druk zetten. De kritiek van sommigen? In het voetbal ben je vandaag een held, morgen een loser en overmorgen kan je weer een held zijn. Zo gaat dat nu eenmaal.”

De Senegalees ziet in Anderlecht een gevaarlijke tegenstander. “Het is een goede ploeg”, vindt hij. “Net als ons verdienen ze het misschien om hoger te staan. Ze verloren vaak op het einde van wedstrijden. Ze hebben wapens, dat lieten ze bijvoorbeeld tegen Genk zien. Als je hen laat doen, kunnen ze goed voetballen. Aan ons om het hen zo moeilijk mogelijk te maken”, aldus de Luikse T1.