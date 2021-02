Hij kreeg de doodstraf, maar ex-topgangster Philippe Lacroix heeft officieel eerherstel gekregen

Ooit vond een volksjury dat hij de doodstraf verdiende. Hij was een topgangster, een misdadiger die een premier ontvoerde en het leven van een bewakingsagent op zijn geweten had. Maar Philippe Lacroix (60) heeft onlangs toch officieel eerherstel gekregen van Justitie. Zijn strafblad is opnieuw maagdelijk wit. De staat vindt dat hij na jaren als leerkracht opnieuw een waardevol lid van de samenleving is. “Ik ben het bewijs dat niemand ooit opgegeven mag worden.”