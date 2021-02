Unieke kans voor AA Gent en Hein Vanhaezebrouck tegen gehavend Club: “Extra druk? Dat is dagelijkse kost voor mij”

Gent - Voor de Buffalo’s geldt bij nog elke resterende competitiewedstrijd dezelfde opdracht: winnen. Ook tegen Club Brugge zal AA Gent zondag opnieuw vol aan de bak moeten om de drie punten thuis te houden. Het lijstje van Brugse afwezigen wegens corona maakt daarbij weinig indruk op Hein Vanhaezebrouck: “Ik hoorde niemand iets zeggen toen we zes coronagevallen hadden en ook nog eens met vier of vijf blessures kampten. Maar ik ga niet de rekening maken van wie wel of niet mee zal doen bij Brugge.”

Toch kan de Gentse coach er uiteraard niet om heen dat zijn Brugse collega de voorbije week flink geplaagd werd door de vele coronabesmettingen in de blauw-zwarte kleedkamer. Daardoor is het ook nog steeds flink onzeker of de derby zondagmiddag wel door zal kunnen gaan: “Ik hou met alles rekening maar ik zal zaterdag pas meer weten”, blijft Vanhaezebrouck rustig onder de onzekere omstandigheden. “Als we zaterdag bericht krijgen dat het niet doorgaat, zullen we wel handelen. Tot zolang bereiden we ons gewoon voor.”

“Ik speel trouwens liever die match zodat ons verder programma normaal verloopt. Maar regels zijn regels. Ik moet gelukkig niet nadenken over wat ik zou doen in hun situatie. Dat is hun beslissing.” Een gehavend Brugge dat drie dagen na hun Europese uitschakeling afzakt naar de Ghelamco Arena doet menig Gentse supporter echter watertanden: “Als je wint is iedereen content. Als je verliest, heeft iedereen kritiek. Dat is dagelijkse kost voor mij (lacht).”

Foto: BELGA

Terwijl Brugge nog maar eens een heel drukke voetbalweek achter de rug heeft, konden de Buffalo’s na de partij in Mechelen maar liefst tien dagen toeleven naar de Slag om Vlaanderen: “Het is voor ons de eerste week sinds lang dat we geen midweekmatch hadden. Maar dat is inherent aan ploegen die Europees spelen en de huidige omstandigheden. Kijk maar naar ploegen zoals Eupen, die op een bepaald moment vijftien coronagevallen hadden en meerdere wedstrijden moesten inhalen waardoor ze zelfs geen winterstop hadden.”

“Er kloppen jongens aan de deur!”

Voor dit belangrijke duel kan Vanhaezebrouck evenwel nog niet meteen heel veel spelers recupereren die de voorbije weken out waren door blessures. “Bezus komt wel in aanmerking, hij miste dan ook maar één match. Als hij positief reageert op de intensiteit van de trainingsarbeid, dan komt hij zeker in aanmerking voor een selectie voor de partij tegen Brugge.”

Roman Bezus. Foto: Isosport

“Chakvetadze was langer out dan Bezus maar ik ben heel tevreden over hem en ik hoor niets meer over hinderende pijn. Dat is een grote stap voorwaarts, zowel voor hem als voor de club. Hij speelde vorige week een helft bij de beloften. Logisch dat het nog niet indrukwekkend was, deze week staat hij alweer verder. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij dit seizoen zeker nog zal aansluiten. Plastun ondervindt nog steeds hinder aan de knie en is er zeker niet bij. Mohammadi kon wel trainen en dat geeft me meer keuzemogelijkheden op de linkerflank.”

Daarnaast lijkt Vanhaezebrouck ook steeds meer gecharmeerd te raken door enkele jonge talenten in zijn selectie. “We bekijken inderdaad of we enkele jonge gasten kunnen klaarstomen voor zo’n rol op de flank: Dylan Mbayo of Cé Van Daele zijn daar voorbeelden van. Maar Matisse Samoise speelde in de beker ook al eens op rechts. Ze laten zich steeds meer gelden op training en dat is positief. Osman Bukari kan dan weer op rechts ook uit de voeten, terwijl ik Dylan zelfs op beide flanken kan posteren. Fijn dat er jongens aan de deur kloppen.”