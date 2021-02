VS bombarderen doelwitten van door Iran gesteunde milities in Syrië

De Verenigde Staten hebben in het oosten van Syrië luchtaanvallen uitgevoerd op infrastructuur van diverse milities die door Iran worden gesteund. Dat heeft het Pentagon gemeld. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie zijn de bombardementen een vergelding voor de recente aanvallen tegen de strijdkrachten van de VS en de door de VS geleide coalitietroepen in Irak.

“De luchtaanvallen vernielden meerdere stellingen aan een grenscontrolepunt die werden gebruikt door verschillende militante groeperingen die door Iran worden gesteund, zoals de Kait’ib Hezbollah (KH) en Kait’ib Sayyid al-Shuhada (KSS)”, aldus een verklaring van het Pentagon.

Het gaat volgens de Amerikanen om een “proportionele militaire respons”, die er kwam na overleg met de coalitiepartners. De operatie heeft “een ondubbelzinnige boodschap: president Biden zal actie ondernemen om het personeel van de VS en de coalitietroepen te beschermen. Tegelijkertijd hebben we gehandeld op een weloverwogen manier teneinde de gehele situatie in zowel Oost-Syrië als Irak te de-escaleren”, luidde het.