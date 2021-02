Opnieuw 210 miljoen euro te winnen met EuroMillions: waarom we net nu voor recordbedragen spelen

Vrijdagavond is er opnieuw 210 miljoen euro te winnen met EuroMillions, net als afgelopen dinsdag. Een recordbedrag, zegt de Nationale Loterij, en dat is niet toevallig. Bovendien is het ook lang niet zeker dat die jackpot deze week verdeeld zal worden. “Mogelijk wordt het pas verdeeld op 9 maart.”