Hoeveel duurder werd een woning in jouw gemeente? En waar werd een huis vorig jaar net goedkoper?

In de ene gemeente werd een woning 22 procent goedkoper, in de andere daalde de prijs Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Nooit waren woningen zo duur als nu. De coronacrisis heeft de verkoopprijzen van vastgoed in 2020 met meer dan 6 procent doen stijgen. Vooral duurdere huizen met tuin en appartementen met drie slaapkamers waren in trek. Maar achter die trends gaan er grote verschillen schuil van gemeente tot gemeente.

Ondanks de coronacrisis en de sterke krimp van de economie zijn de vastgoedprijzen in 2020 fors gegroeid, zo blijkt uit cijfers van notarisfederatie Fednot. Dat is vooral te danken aan de tweede jaarhelft. Voor een woonhuis in Vlaanderen werd vorig jaar gemiddeld 306.629 euro betaald. In vergelijking met 2019 is dat een prijsstijging van 6,7 procent.

Maar die onderliggende cijfers wijzen wel op sterke verschillen tussen de gemeenten. Zo zakte de prijs in Zwalm met gemiddeld 22,3 procent tegenover een jaar eerder. Ook in andere gemeenten verspreid over het hele land waren duidelijke dalingen. Zo werden in Borsbeek, Halen, De Pinte en Koekelare dalingen van meer dan vijf procent opgetekend.

Dat blijven wel de uitzonderingen. Veel talrijker zijn de plaatsen waar de vastgoedprijzen duidelijk gestegen zijn, waardoor de kaart fel- tot donkerblauw kleurt. Stijgingen van meer dan 10 procent zijn ook geen uitzondering. In Berlaar werd een woning vorig jaar bijvoorbeeld 18,6 procent duurder verkocht dan in 2019; in Lebbeke gaat het om een stijging met 20 procent?

De provinciehoofdsteden geven een nog iets ander beeld. Zo bleek eerder deze week al dat sommige deelgemeenten van Gent, Brugge of Hasselt ook goedkoper werden, terwijl sommige andere wel nog stevig duurder werden.