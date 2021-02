Overlegcomité geeft zichzelf extra week tijd: “Ik hoop echt dat we dan volgende week de versoepelingen die we voor vandaag in gedachten hadden kunnen nemen”

Geen zicht op een heropening van de horeca, geen extra contacten in de buitenlucht. Het Overlegcomité heeft beslist om voorlopig nog geen enkele maatregel te lossen, omdat het aantal ziekenhuisopnames opnieuw stijgt. “We hebben ervoor gekozen om een time-out van een week in te lassen”, zegt premier Alexander De Croo. “Ik wou zelf ook dat het anders was.”

De premier wond er op de persconferentie geen doekjes om: versoepelen is niet aan de orde. “We hebben in het Overlegcomité deze namiddag niet de beslissing genomen die we dachten te nemen”, zei hij . De coronasituatie blijft “bijzonder delicaat”. “Nadat de cijfers wekenlang op een weliswaar hoog plateau bleven zitten, zien we nu dat de cijfers stijgen.” Dat geldt zowel voor het aantal besmettingen als voor het aantal ziekenhuisopnames. “Gisteren zijn er 200 ziekenhuisopnames vastgesteld. We zien dat die cijfers overal stijgen, het gaat niet over een bepaald ziekenhuis. Dat dwingt ons om bijzonder voorzichtig te blijven. Als het stormt, kun je niet opstijgen”, zei De Croo. “Met deze cijfers kun je niet versoepelen. Dat zou ondoordacht zijn, roekeloos, onverantwoord.”

Koude douche

De heropstart van de contactberoepen op 1 maart gaat door, en in Wallonië - niet in Brussel- wordt de avondklok verlegd van 22 uur naar 24 uur. Maar verder blijven de huidige maatregelen gewoon gelden. “We hebben gekozen om voorzichtig te zijn en om een time-out van een week in te lassen waar we de vinger aan de pols willen houden. Intussen blijft het huidige ministerieel besluit van kracht.” De premier stelt dat hij wil vermijden dat we “alles te grabbel zouden gooien” dat we de afgelopen maanden hebben opgebouwd. “Het valt mij bijzonder moeilijk om die beslissing te nemen. Dit is een koude douche. Ik wou zelf ook dat het anders was.”

Toch wilde De Croo ook nog iets van perspectief in het vooruitzicht stellen. “Ik blijf ervan overtuigd dat het moment eraan komt dat we kunnen versoepelen. Dat dat moment eigenlijk niet zo heel veraf is, maar nu moeten we wachten. Ik weet dat het voorbije jaar bijzonder zwaar was. We horen jullie stem. We doen er alles aan om zo snel mogelijk opnieuw activiteiten op te starten als het veilig kan. Maar eerst moeten we samen die laatste horde nemen. Die lente van de vrijheid komt eraan. We gaan het virus alleen afremmen door ons gedrag; door ons samen te houden aan de regels. Ik doe een persoonlijke oproep: wees extra voorzichtig, hou u aan de regels.”

Armen niet laten zakken

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) riep op om vol te houden. “Ik zou een oproep doen om de armen niet te laten zakken. Er zijn gigantische inspanningen geleverd. De weg naar de uitgang is uitgestippeld: door de regels te volgen en dankzij de vaccinaties. Dat is het goede nieuws dat we kunnen brengen. Het aantal besmettingen, het aantal hospitalisaties en het aantal overlijdens in woonzorgcentra gaat drastisch achteruit. Ik hoop echt dat we dan volgende week de versoepelingen die we voor vandaag in gedachten hadden kunnen nemen, maar daarvoor moeten de cijfers goede richting uitgaan.”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) gaf nog extra uitleg over de situatie in de ziekenhuizen. Het aantal opnames lag gisteren op 204, maar het aantal Covid-patiënten op intensieve zorgen is gestegen naar 400. Dat maakt dat de ziekenhuizen naar een andere fase van paraatheid moeten overgaan, en zich voorbereiden op erger. “Ze moeten de helft van de bedden op intensieve zorgen kunnen klaarhouden voor Covid-patiënten.”

Zorg niet uitstellen

Toch benadrukte Vandenbroucke dat andere zorg niét wordt uitgesteld. “De meest verkeerde beslissing is andere nodige zorgen uitstellen. Dat is de voorbije maanden gebeurd, maar nu moet dat niet. Ziekenhuizen zijn veilig en kunnen de andere zorg ook aan. Mensen moeten zeker naar het ziekenhuis gaan als ze klachten hebben, dat is belangrijk.”

Vandenbroucke had het ook over mentale gezondheid. “We gaan de komende dagen de capaciteit in de geestelijke gezondheidszorg versterken, want we hebben daar veel zorgen over. We zien daar veel problemen.”