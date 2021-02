President Biden: “De Verenigde Staten zullen de annexatie van de Krim nooit erkennen”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag gezegd dat de Verenigde Staten “nooit” de Russische annexatie van de Krim zullen accepteren. Dat meldt het Witte Huis vrijdag in een mededeling.

“De Verenigde Staten zullen de vermeende annexatie van het schiereiland nooit accepteren”, zegt Biden. “We staan schouder aan schouder met Oekraïne tegen de agressieve acties van Rusland. We bevestigen een simpele waarheid: de Krim is een deel van Oekraïne.”

De mededeling van de Amerikaanse president komt er naar aanleiding van de zevende verjaardag van de annexatie van het schiereiland. Rusland lijfde het stuk Oekraïne in nadat de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj ten val werd gebracht. Als reactie daarop annexeerde Rusland in maart 2014 de Krim, waar ruim 60 procent van de bevolking etnisch Rus was.

Het conflict tussen door Rusland gesteunde rebellen en de Oekraïense troepen heeft sinds 2014 al meer dan 13.000 doden gemaakt.