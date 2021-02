Margot Cloet: “Als deze cijfers zich doorzetten, moeten we eerder verstrengen dan versoepelen”

“Hoewel het goed is dat er voorlopig niet wordt versoepeld, houd ik mijn hart vast voor de toekomst”, zo reageert Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, op de beslissing van het Overlegcomité. Als de huidige trend in de cijfers zich doorzet, zal er eerder verstrengd moeten worden dan versoepeld, klinkt het.

“Het Overlegcomité heeft een heel moedige beslissing genomen”, zo reageert Cloet, al doet ze dat met een dubbel gevoel. Een derde golf zou een absoluut rampscenario zijn voor de zorgsector, zei koepelorganisatie Zorgnet-Icuro eerder op vrijdag. “Die loert nu al om de hoek”, vindt hun gedelegeerd bestuurder.

De recentste cijfers tonen een exponentiële stijging in het aantal ziekenhuisopnames en het aantal ingenomen bedden op de afdelingen intensieve zorg. Als die stijging zich doorzet, is dat rampscenario niet meer ver weg, volgens Cloet. “Het personeel voelt nu al een grote druk, en heeft het nu al enorm zwaar. En toch is de kans zeer groot dat de ziekenhuizen binnenkort opnieuw een nieuwe fase in moeten, zeker op intensieve zorgen”, klinkt het.

Het is ook een goede zaak dat er in woonzorgcentra, die het op dit moment wel zeer goed doen, ook geen versoepelingen komen. “We moeten op alle vlakken voorzichtig blijven”, vindt Cloet. Ze hoopt dus vooral dat premier De Croo het hoofd koel kan blijven houden, en dat er ook volgende week geen nieuwe versoepelingen komen. “Als de cijfers op dezelfde exponentiële manier blijven stijgen als nu, vrees ik zelfs eerder voor nieuwe verstrengingen”, aldus Cloet.