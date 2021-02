Hoe KV Mechelen er telkens in slaagt om beruchte voorzitters aan te stellen: van de succesrijke John Cordier tot Dieter Penninckx

Extrasportieve tegenslag op het moment dat het sportief goed loopt. KV Mechelen, de sympathieke club uit Antwerpen met vurige aanhang, is er meester in. Deze week werd voorzitter Dieter Pennickx buiten gestemd door de algemene vergadering van KV Mechelen omdat hij verdacht wordt van financiële fraude met zijn bedrijf FNG. De zoveelste in het rijtje die op een eigenaardige manier moet vertrekken. Zo is het altijd wat in Mechelen.