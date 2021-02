Stuk ijs van meer dan 1.000 vierkante kilometer scheurt af van Antarctica

Midden februari filmde het British Antarctic Survey een reusachtige scheur in de Brunt ijsplaat op Antarctica. De scheur groeide snel waardoor vrijdag een reusachtig stuk ijs afscheurde van het continent en een nieuwe ijsberg van meer dan 1.000 vierkante kilometer werd gecreëerd. Stukken ijs die afbreken of ‘afkalven’ is een natuurlijk proces, maar sommige experts maken zich zorgen omdat dat proces de voorbije jaren versneld is.