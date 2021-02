Ziekenhuizen weer naar fase 1B: helft van intensieve zorg voorbehouden voor coronapatiënten

Alle universitaire en algemene ziekenhuizen in ons land moeten overschakelen op fase 1B van het spreidingsplan. Tegen maandag 8 maart moeten ze de helft van de capaciteit op de afdelingen intensieve zorg voorbehouden voor coronapatiënten. De opschaling komt er na een forse toename van patiënten sinds begin deze week.

Het comité dat waakt over de Covid-zorg in onze ziekenhuizen heeft vandaag gevraagd om de capaciteit gradueel op te schalen. Nu wordt nog minstens een kwart van de IC-bedden voorbehouden. Dat komt neer op 500 van de 2.000 beschikbare bedden. Maar dat aantal dreigt snel te weinig te worden. “Als je in één week van 300 naar 400 patiënten gaat en dat exponentieel doorrekent, dan weet je dat we snel boven de 500 zullen zitten”, zegt Geert Meyfroidt (UZ Leuven), intensivist en lid van het comité.

Het is voor het eerst sinds begin januari dat alle ziekenhuizen de helft van hun IC-capaciteit moeten vrijhouden voor coronapatiënten. Een aantal ziekenhuizen doet dat de facto sowieso al, daar wordt vandaag al meer dan een kwart van de IC-bedden ingenomen door die patiënten.

Reguliere zorg

De andere zorg zal volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) niet worden uitgesteld. Hij drukt de bevolking op het hart naar het ziekenhuis te gaan bij klachten. Maar volgens Meyfroidt zal er wel een impact zijn. “Dit is vooral jammer voor zorgprogramma’s die gebruikmaken van de afdeling intensieve zorg.”

Fase 1B is de derde van in totaal vijf fases. Bij een volgende stap moeten extra bedden “met een intensief karakter” worden gecreëerd. “Hopelijk kunnen we dat vermijden. Want dan moeten we meer personeel van andere afdelingen gaan inzetten.”