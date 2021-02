Vlaanderen versnelt vaccinatiecampagne volgende week: 129.489 spuitjes worden gezet

In Vlaanderen schakelt de vaccinatiecampagne tegen het nieuwe coronavirus volgende week een versnelling hoger. Er zullen dan normaal zo’n 129.489 spuitjes met een vaccin tegen Covid-19 worden toegediend, kondigde Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke en het Agentschap voor Zorg en Gezondheid vrijdag aan. Ter vergelijking: deze week werden er 78.422 coronavaccins gezet in Vlaanderen.

Vooral in de ziekenhuizen gaat het om een forse inhaaloperatie. Tot 75.860 vaccins zullen er worden verdeeld onder het personeel, tegen slechts 28.088 deze week. Het betreft vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca.

Serviceflats

Voor het eerst zullen ook 65-plussers uit assistentiewoningen (serviceflats) aan de beurt komen. Concreet zijn er volgende week voor hen 15.318 spuitjes gepland, met het Pfizer-vaccin. “Dat is een belangrijke groep, want vaak gaat het om 80-plussers, die kwetsbaar zijn voor corona”, zei Dirk Dewolf, topman van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De vaccins in de assistentiewoningen kunnen worden toegediend door het eigen zorgteam, en vanaf midden volgende maand door een mobiel team dat uitgestuurd wordt vanuit de vaccinatiecentra.

Voor die vaccinatiecentra, waar personeel uit de eerstelijnszorg een vaccin van AstraZeneca kan krijgen, blijft het aantal leveringen beperkt tot 21.500 stuks in de week van 1 maart. Deze week waren er dat 16.200. Dewolf liet wel al verstaan dat er in de week van 8 maart 39.100 AstraZeneca-vaccins zullen worden verdeeld, en 12.564 Pfizervaccins. Die laatste zijn bestemd voor personeel uit de eerstelijnszorg dat ouder is dan 55 jaar.

De sector voor personen met een handicap zal volgende week iets minder bedeeld zijn dan deze week: 13.758 vaccins versus 23.184. Tegen het einde van de maand zou de campagne daar achter de rug moeten zijn, aldus Dewolf.

Woon-zorgcentra

In de woon-zorgcentra is de vaccinatiecampagne nu al bijna afgerond. Ruim 98,85 procent van de vaccins zijn geleverd, volgende week zullen er nog zo’n 3.053 Pfizer-vaccins worden toegediend. De effecten zijn duidelijk zichtbaar want het aantal corona-uitbraken is er al sterk afgenomen. “De evolutie is consistent en goed”, vatte Dewolf samen. Voor nieuwe personeelsleden of nieuwe bewoners van die woonzorgcentra heeft het Agentschap bepaald dat de eerste groep terecht kan in de vaccinatiecentra. Voor de nieuwe bewoners moet het rusthuis contact opnemen met een hub-ziekenhuis, klinkt het.

Vrijdagochtend raakte het nieuws bekend dat ons land reeds een pak meer AstraZeneca-vaccins heeft ontvangen (290.000 dosissen) dan dat er al zijn toegediend. Maar bij het Agentschap Zorg en Gezondheid beklemtoont men dat elk vaccin dat door het FAGG is toegewezen, ook meteen een bestemming krijgt. Het kan dan wel nog twee weken duren voor het effectief wordt toegediend, maar Dewolf verdedigde die aanpak en leek niet van plan om de doorlooptijd te verkorten. “De vaccinatiecentra moeten de mensen contacteren, dat gebeurt nu ook per post, na problemen met de programmatietool en databank. Dan moeten de mensen ook nog de tijd krijgen om hun afspraak vast te leggen. Als we te snel willen gaan, bestaat het risico van te veel no-shows, zoals we vorige week hebben gezien.” Hij zei ook “absoluut klachten van burgers te willen vermijden.”

Geen reserve in koelkast

Van het AstraZeneca-vaccin wordt in elk geval geen tweede dosis als reserve in de koelkast gehouden. Voor de andere vaccins wordt er wel zo een reserve aangelegd. “Het vaccin van Pfizer is bestemd voor de meest kwetsbare personen en daar willen we een zo hoog mogelijke immuniteit opbouwen”, verdedigde Dewolf die voorzichtige aanpak. Voorlopig wordt het AstraZeneca-vaccin nog niet toegediend aan mensen ouder dan 55 jaar; een Amerikaanse studie eind volgende maand moet meer duidelijkheid verschaffen of die strategie kan wijzigen.

Omdat de jongste tijd ook steeds meer berichten opduiken dat één dosis mogelijk al zeer veel bescherming biedt tegen Covid-19, heeft minister Wouter Beke aangedrongen op “een snel eensluidend advies” van de experts en de Hoge Gezondheidsraad hierover, zei hij vrijdag.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft intussen ook een campagne op poten gezet die mensen wil overtuigen om een spuitje van het coronavaccin te gaan halen. Die campagne loopt al op televisie en online. Ze wordt de volgende maanden voortgezet en zal zich daarbij richten op de specifieke doelgroepen die op dat moment aan de beurt zijn.