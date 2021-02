Minderjarige ouders van in container gevonden baby in Amsterdam aangehouden

De Nederlandse politie heeft afgelopen woensdag de ouders aangehouden van de baby die vorig weekend in een container in Amsterdam werd gevonden. Het gaat om twee minderjarigen van 17 jaar oud uit Amsterdam, die hebben verklaard de ouders van het kind te zijn. Ook de moeder van het minderjarige meisje, de oma van de baby, is aangehouden, zegt het Openbaar Ministerie.

Beide ouders worden verdacht van poging tot kindermoord. Vrijdag zijn de twee voorgeleid bij de kinderrechter-commissaris. Ze moeten niet in voorlopige hechtenis blijven, maar zijn wel nog steeds verdachten. Omdat het om minderjarigen gaat, geeft het Openbaar ministerie weinig informatie. Zo is niet bekend of ze zichzelf hebben aangegeven of dat de politie hen op het spoor is gekomen.

Ook over de rol van de oma van de baby, wil het OM niet veel kwijt. Het onderzoek loopt, klinkt het.

Ondergrondse vuilniscontainer

De pasgeboren baby, een meisje, werd afgelopen zondag in een ondergrondse vuilniscontainer gevonden aan de Meernhof in Amsterdam-Zuidoost. Ze is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en ergens anders ondergebracht. Een vrouw die zondagavond haar vuilniszakken weggooide, hoorde het gehuil van de baby. De brandweer kon uiteindelijk het kind, dat in een grote gele Jumbo-boodschappentas zat, uit de container halen. Ze werd direct naar het ziekenhuis gebracht.