REACTIES. Erg gemengde reacties op beslissingen Overlegcomité: van “complete teleurstelling” tot “enige goede beslissing”

Van moedig tot teleurstellend: het regent gemengde reacties nadat het Overlegcomité vrijdag besliste om niet over te gaan tot bijkomende versoepelingen. “Dit was de enige goede beslissing”, zeggen Marc Van Ranst en collega’s, anderen vinden het onaanvaardbaar.

Marc Van Ranst: “De enige goede beslissing”

Viroloog Marc Van Ranst heeft het over “de enige goede beslissing”. “De cijfers waren helemaal niet goed. De voorspellingen van wetenschappers komen helemaal uit en we moeten bekijken of de maatregelen voldoende zijn”, zo zei hij aan VTM Nieuws. Volgens de viroloog is het huidige pakket op zich wel voldoende, maar is het wel duidelijk dat de regels de afgelopen weken minder goed opgevolgd worden. “Iedereen is het beu, dat staat buiten kijf, maar daar houdt het virus geen rekening mee.”

Van Ranst benadrukt wel dat er beterschap in zicht is, maar dat we daarom de maatregelen moeten blijven volgen. De vaccins zijn er en werken goed, al verloopt de vaccinatiecampagne trager dan gehoopt. De viroloog wijst er ook op dat de cijfers door het lenteweer meer kans hebben om te dalen, dan tijdens het winterseizoen. “Bovendien hebben we natuurlijk liever dat mensen buiten samenkomen dan binnen, mits het houden van de juiste afstand weliswaar.”

Of er volgende week wel ruimte zal zijn voor versoepelingen, kan Van Ranst nog niet zeggen. Als de cijfers blijven stijgen niet, als ze dalen kan er misschien wel een timing voorgesteld worden voor bepaalde versoepelingen. “We zitten echt op een scharniermoment.” Welke versoepelingen er eventueel prioritair zouden zijn, vindt Van Ranst ook moeilijk, maar volgens hem zouden de meeste mensen vragen om een vergroting van de sociale bubbel. “Maar laat de politiek daarover maar zijn werk doen.”

Steven Van Gucht: “Context is heel onzeker”

Foto: BELGA

Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano vindt de beslissing van het Overlegcomité een logische. “De context is onzeker”, zegt hij op Radio 1. “We zijn vanmiddag allemaal geschrokken toen we zagen dat er gisteren 204 ziekenhuisopnames waren, terwijl het er normaal gemiddeld 125 zijn op één dag. Zoveel, dat hebben we sinds december niet meer gezien. Nu zien we een grote sprong, en dat is geen kader waarbinnen je niet over versoepelingen kan praten. Er moet dan eerder bekeken worden of er zelfs niet nog verstrengd moet worden.”

Hij denkt dat we binnen een week, tijdens het volgende Overlegcomité, meer zullen weten. “Ik denk niet dat dit zeker het begin van een derde golf is. Het is moeilijk te voorspellen wat komen zal, maar ik blijf optimistisch.”

Geert Meyfroidt: “Geen andere keuze”

Foto: Guy Puttemans

Geert Meyfroidt, intensivist aan het UZ Leuven, vindt dat er geen andere keuze was voor het Overlegcomité dan wat er vrijdag beslist is. “Op één dag 200 nieuwe ziekenhuisopnames erbij, dan heb je geen keuze denk ik”, zegt professor Meyfroidt. “Er is geen enkel cijfer op basis waarvan je nu zou kunnen beslissen om te versoepelen. Persoonlijk denk ik ook niet dat de situatie in één week tijd gaat veranderen en er plots veel rooskleuriger gaat uitzien. Laat ons hopen dat het om kleine lokale opflakkeringen gaat, maar de vorige pieken hebben dat gedrag alleszins niet vertoond.”

Groepen jongeren riepen deze week nog op om perspectief te bieden. “De ontgoocheling voor hen zit misschien niet zozeer in de beslissing op zich, maar in de cijfers”, zegt Meyfroidt daarover. “We kunnen moeilijk ontgoocheld zijn door deze beslissingen, want die is ingegeven door de cijfers. De cijfers zijn gewoon erg ontgoochelend, zowel voor artsen en verpleegkundigen als de jongeren.”

Margot Cloet: “Eerder verstrengen dan versoepelen”

“Hoewel het goed is dat er voorlopig niet wordt versoepeld, houd ik mijn hart vast voor de toekomst”, zo reageert Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, op de beslissing van het Overlegcomité. Als de huidige trend in de cijfers zich doorzet, zal er eerder verstrengd moeten worden dan versoepeld, klinkt het.

Foto: BELGA

“Het Overlegcomité heeft een heel moedige beslissing genomen”, zo reageert Cloet, al doet ze dat met een dubbel gevoel. Een derde golf zou een absoluut rampscenario zijn voor de zorgsector, zei koepelorganisatie Zorgnet-Icuro eerder op vrijdag. “Die loert nu al om de hoek”, vindt hun gedelegeerd bestuurder.

De recentste cijfers tonen een exponentiële stijging in het aantal ziekenhuisopnames en het aantal ingenomen bedden op de afdelingen intensieve zorg. Als die stijging zich doorzet, is dat rampscenario niet meer ver weg, volgens Cloet. “Het personeel voelt nu al een grote druk, en heeft het nu al enorm zwaar. En toch is de kans zeer groot dat de ziekenhuizen binnenkort opnieuw een nieuwe fase in moeten, zeker op intensieve zorgen”, klinkt het.

Het is ook een goede zaak dat er in woonzorgcentra, die het op dit moment wel zeer goed doen, ook geen versoepelingen komen. “We moeten op alle vlakken voorzichtig blijven”, vindt Cloet. Ze hoopt dus vooral dat premier De Croo het hoofd koel kan blijven houden, en dat er ook volgende week geen nieuwe versoepelingen komen. “Als de cijfers op dezelfde exponentiële manier blijven stijgen als nu, vrees ik zelfs eerder voor nieuwe verstrengingen”, aldus Cloet.

Studenten teleurgesteld

De Vlaamse Vereniging van Studenten heeft er begrip voor dat er gezien de huidige epidemiologische situatie geen grote versoepelingen komen, maar is teleurgesteld dat er nog steeds geen signaal is voor de jeugd. In de aanloop naar het Overlegcomité circuleerde opnieuw dat er een kotbubbel zou komen en dat studenten weer één dag per week fysiek les zouden kunnen volgen, maar er kwam niets van in huis.

“We begrijpen de cijfers, maar dat bijvoorbeeld een kotbubbel er niet kwam na een akkoord onder instellingen, studenten, politiek en experten is moeilijk”, zegt de VVS op Twitter.

Dat er geen versoepelingen komen is jammer, “maar de veiligheid van eenieder blijft ontzettend belangrijk”, zegt ook ondervoorzitter Dylan Couck. “We hopen wel dat de vele ministers die gesteld hebben eerst te kijken naar versoepelingen voor jongeren van zodra mogelijk is, dat engagement niet vergeten.”

Ook de Vlaamse Jeugdraad heeft begrip voor de beslissing van het Overlegcomité, maar blijft “diep ontgoocheld” achter. “We trokken massaal aan de alarmbel. Kinderen en jongeren moeten vooraan staan bij mogelijke versoepelingen”, klinkt het op Twitter. “Net zoals deze week, staan we ook volgende week klaar om een oplossing te vinden voor deze schrijnende situatie waar kinderen en jongeren nu al veel te lang in leven.”

Ondernemersorganisaties tonen begrip

Ondernemersorganisaties VBO, Unizo en Voka hebben begrip voor de beslissing van de regeringen om nog geen versoepelingen aan te kondigen. Unizo-topman Danny Van Assche zegt begrip te hebben voor het uitstel van een week, nu de coronacijfers weer de hoogte in gaan. “Maar er is maar een iets dat ons van deze jojo kan verlossen: vaccinatie”, voegt hij eraan toe. “Dan denk ik dat het tijd wordt dat de overheden aantonen dat ze een versnelling in die vaccinatie kunnen steken. Dan zorgen we ervoor dat de periode van voorzichtig zijn een grens krijgt.”

Van Assche hoopt dat volgende week uiteindelijk wel een exitagenda klaar ligt. “Als de cijfers onder controle blijven, moet volgende week duidelijkheid gegeven worden wanneer welke activiteiten onder welke voorwaarden weer opgestart kunnen worden. En er moet mogelijkheid zijn om een aantal zaken tegen de paasvakantie te starten.” Unizo is wel al tevreden dat de geplande heropening van de niet-medische contactberoepen op 1 maart behouden blijft.

Ook VBO zegt te begrijpen dat de epidemiologische situatie versoepelingen nog niet toelaat. Maar de grootste werkgeversfederatie van het land vraagt de regering wel “de komende dagen volop te benutten om een degelijk en gefaseerd uitstapplan op te stellen”. De gesloten sectoren snakken naar een duidelijk perspectief, luidt het daar.

“De pandemie is nog lang niet voorbij, maar ons mentaal, economisch en maatschappelijk welzijn heeft nood aan perspectief om de inspanningen vol te kunnen houden”, zegt Pieter Timmermans, CEO van het VBO. “De cijfers gaan jammer genoeg weer de verkeerde kant uit, daarom moeten we met z’n allen nogmaals onze moed bijeenrapen en de regels strikt naleven zodat we snel perspectief kunnen bieden aan de samenleving en de gesloten sectoren.”

Het Vlaamse ondernemersnetwerk Voka zit op dezelfde lijn: begrip voor de time-out, maar “perspectief volgende week is noodzakelijk”. “De vraag hoe en wanneer de nog gesloten sectoren stapsgewijs weer zullen openen, blijft vandaag onbeantwoord. Ondernemingen moeten zich wel kunnen voorbereiden op de komende maanden”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. De organisatie vraagt ook om er rekening mee te houden dat het verplichte telewerk voor bedrijven en medewerkers steeds lastiger wordt. “Terugkeermomenten in een veilige omgeving moeten op termijn kunnen”, vindt Voka.

NSZ: “Onaanvaardbaar”

In tegenstelling tot andere ondernemersorganisaties, toont NSZ weinig begrip voor de time-out die de overheid neemt alvorens over verdere versoepelingen van de coronamaatregelen te spreken. “Dit is onaanvaardbaar”, luidt het.

“Aan de zelfstandigen wordt wederom geen perspectief geboden. Dit is onaanvaardbaar. Er wordt te veel met twee maten en twee gewichten gewerkt”, zegt de organisatie. “Alle begrip voor het feit dat de ziekenhuisopnames helaas opnieuw stijgen, maar het Overlegcomité zal honderden faillissementen op haar geweten hebben door niets van hoop of perspectief te bieden.”

NSZ ziet maar één lichtpunt: dat na de kappers ook de niet-medische contactberoepen, zoals schoonheidsspecialisten, zoals eerder gepland weer open mogen. “Dat deze beslissing behouden blijft, is uiteraard goed nieuws voor de betrokken zelfstandigen maar niet voor bijvoorbeeld de privésauna-uitbaters. Die moeten ook snel weer aan de slag kunnen”, vindt NSZ. “Wij eisen een rechtlijnig beleid.”

“De stijgende ziekenhuisopnamecijfers kunnen geen rechtvaardiging zijn om geen exitstrategie uit te werken”, vindt NSZ. “Er is geen enkel concreet perspectief. We eisen dat dit er volgende week vrijdag effectief komt.”

Cultuursector: “Vroegen groen licht en kregen time-out”

De cultuursector had gehoopt om vandaag een perspectief of tijdspad te krijgen voor een (voorzichtige) heropstart van de sector. “We begrijpen dat het moeilijk is met zekerheid data te plakken op mogelijke heropeningen van onze sector. Maar een bevestiging van dat routepad - dat houvast zou bieden aan alle cultuurwerkers in een sector die veel voorbereidingstijd nodig heeft bij heropening - was het minimum dat we verwachtten”, reageert de Crisiscel Cultuur.

De sector herhaalt dat ze de nodige expertise en de nodige protocollen hebben, maar dat ze gedwongen zijn om “aan de zijlijn toe te kijken”. “Dat we hier nu geen rol kunnen en mogen in spelen, valt dubbel zwaar”, klinkt het.

Nu het perspectief uitblijft, dringt de sector aan op “bijgestuurde steunmaatregelen” voor de mensen en organisaties in de culturele sector. “We nemen graag vanaf morgen de gesprekken met de betrokken overheden weer op. Constructief, zoals steeds, om werk te maken van een integraal relanceplan.”

Sound of Silence: “Teleurstelling is compleet”

“De teleurstelling is compleet”, zo reageert Sound of Silence (SOS), de belangengroep van de eventsector, vrijdag. “Voor het mentaal welzijn van de maatschappij, voor de ontwikkeling van onze jongeren, voor de hard getroffen economische sectoren, voor de mensen die willen en niet meer mogen. Zet het oranje knipperlicht op groen en geef ons een roadmap. Een vooruitzicht naar versoepelingen. Een perspectief op betere tijden”, klinkt het.

Volgens Sound of Silence krijgt de sector niet eens de kans om zich te bewijzen. “Mentaal welzijn en crowd control kunnen nochtans hand in hand gaan”, stelt de organisatie.

Reissector hoopt op paasvakantie

De reissector had na het Overlegcomité gehoopt duidelijkheid te krijgen voor de paasvakantie, maar kreeg die niet. “We wachten dus nog op info over de paasvakantie”, betreurt Koen Van den Bosch van de Vlaamse Vereniging van Reisbureaus in een reactie aan de VRT. “Wij als sector, maar ook de reizigers, moeten daar zicht op kunnen krijgen. Vorig jaar hebben veel mensen hun reis in de paasvakantie uitgesteld naar deze paasvakantie. Maar als dat niet kan, dan komen er problemen.”

Van den Bosch merkte verder nog op dat het reisverbod gehandhaafd blijft. “Ik had gehoopt dat men zou ingaan op de Europese verzuchtingen hierover, maar men blijft ingaan tegen wat Europa vraagt”, aldus de VVR-voorzitter. Dat reisverbod loopt nu tot 1 april, maar de Europese Commissie heeft de Belgische autoriteiten maandag een brief gestuurd waarin ze argumenteert dat er minder restrictieve maatregelen voorhanden zijn om de volksgezondheid te beschermen. De Commissie wil daarom af van het verbod op niet-essentiële reizen in België en een aantal andere landen. Premier Alexander De Croo zei woensdag al dat hij de Commissie kan aantonen dat het Belgische reisverbod proportioneel en non-discriminatoir is.

Het Overlegcomité besliste om een time-out van een week te nemen vanwege de stijgende cijfers. De Croo verwees naar het toenemend aantal besmettingen, maar vooral de stijging in de ziekenhuisopnames. Ook Van den Bosch zag de cijfers, maar maakte daarbij een kanttekening. “De reizigers van de kerstvakantie hebben geen impact gehad op de cijfers, en nu is er een reisverbod en gaan de cijfers toch omhoog”, klinkt het. “Die zaken zijn toch moeilijk te kaderen. Er zijn inderdaad varianten die opduiken, maar als we de cijfers goed analyseren, zien we dat de besmettingen komen van reizen om familiale redenen. Opnieuw: vanwege individueel gedrag. Gedrag is veel belangrijker dan locatie.”

Sportwereld hoopt op perspectief

“We begrijpen natuurlijk de beslissing van het Overlegcomité”, reageerde Robin Ramakers, Manager Vertegenwoordiging, bij de Vlaamse Sportfederatie (VSF). “De coronacijfers zijn cruciaal. We begrijpen dat men de tijd neemt om de evolutie van de cijfers te bestuderen. Het is niet zo dat we hopen morgen alles te kunnen opstarten. Wat we willen, is perspectief. We willen de clubs een tijdschema kunnen bieden. Dat is essentieel. Het is belangrijk dat er een schema komt waarin duidelijk wordt wat er kan bij een eerste fase van heropening. Is dat bijvoorbeeld enkel outdoor sport of ook al indoor? We wachten nu de bijeenkomst van het Overlegcomité van volgende week af. We waren vandaag in blijde verwachting, maar het blijft afwachten. Maar we blijven ervan overtuigd dat heropstarten op een veilige manier kan.”

Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen, haalde de schouders op bij het uitblijven van nieuwe versoepelingen. “Het is niet zo dat we vandaag voor het voetbal versoepelingen verwacht hadden. Ik verwacht ook volgende week geen versoepelingen. Voor jongeren tot achttien jaar is outdoor sporten toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Ik verwacht dat die regel nog een hele tijd zal standhouden. En het voetbalseizoen loopt maar tot eind mei. Ik wil niet zover gaan door te zeggen dat het seizoen voorbij is, maar ik vrees er wel voor. Heel spijtig.”