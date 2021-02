Bouchez: “Belgen riskeren dubbele straf door beslissing Overlegcomité”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ziet positieve punten in de beslissing van het Overlegcomité, zegt hij bij Sudpresse. “De andere contactberoepen gaan op maandag 1 maart weer open en de geestelijke gezondheid wordt eindelijk geïntegreerd in de cijfers van Sciensano. Dat is best goed.?” Maar daarnaast ziet hij vooral reden tot ongerustheid.