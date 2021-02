Vrouw bestelt telefoon, maar ontvangt pakje yoghurt: Apple en koerierdienst stellen onderzoek in

Een vrouw uit het Oost-Chinese Anhui had omgerekend 1.300 euro betaald voor een iPhone. Een aantal dagen later lag er helaas geen nieuwe telefoon op haar te wachten: ze trof een pak yoghurt aan in haar postvak.

Op het platform Weibo deelde de vrouw, genaamd Liu, haar verhaal. Ze vertelde dat ze 10.099 yuan had betaald voor een iPhone 12 Max, via de officiële website van Apple. Een paar dagen later ontving de vrouw het pak zuivel, met appelsmaak.

Liu vertelt dat ze het pakketje niet direct van de koerier heeft aangenomen. De telefoon zou in een locker van het appartementencomplex zijn gestopt. Tot dan toe waren er geen klachten.

Volgens lokale politie is Liu het slachtoffer geworden van diefstal: vermoedelijk heeft een dief de telefoon omgeruild voor de yoghurt. Apple en Express Mail - het bedrijf dat de telefoon zou brengen - hebben beiden gezegd een onderzoek te starten.