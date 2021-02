“Zal voor iedereen wennen zijn, ook voor mijzelf”: de man die Leopold Lippens opvolgt als burgemeester van Knokke-Heist

Knokke-Heist - Zoon van een bakker uit Heist, die ver van het Zoute opgroeide. Voorzitter van een voetbalploeg die wel eens een pint pakt in de kantine. Het verschil tussen de overleden en de kersverse burgemeester van Knokke-Heist kan bijna niet groter. “Ik ben Piet De Groote, niet Leopold Lippens. Maar ik heb wel zijn zegen.”

“Leopold Lippens was 42 jaar lang burgemeester in Knokke-Heist. De 750 mensen die in dienst zijn bij de gemeente werkten alleen maar onder de graaf. Veel van onze inwoners kenden geen andere burgemeester. Het hoeft geen betoog: het zal in het begin voor iedereen onwennig zijn dat ik burgemeester ben. Ook voor mezelf.” Misschien daarom dat Piet De Groote (54) zelfs twijfelt om na de week van rouw het bureau van zijn overleden voorganger in te nemen. “Maar het is zeker niet met schroom dat ik deze taak aanvat, wel met veel eer en fierheid. Want ik heb zijn zegen. Niet omdat we vrienden waren, wel omdat we als ploeggenoten hard hebben samengewerkt.”

De eerste schepen, die bijna unaniem door de gemeenteraad naar voor werd geschoven als de nieuwe burgemeester, geeft toe dat hij grote schoenen te vullen heeft. “Leopold Lippens was een visionair. Een vat vol vooruitstrevende ideeën. Veel projecten die hij al opstartte, zullen we effectief uitvoeren. Die zullen de mooiste gemeente van de kust nog mooier, veiliger, aantrekkelijker maken. Voor inwoners, tweedeverblijvers en ook toeristen. Iedereen is welkom, als ze zich gedragen en aan de regels houden.” Nee, net als zijn voorganger is De Groote niet vies van een scherpe uitspraak. “Alles voor mijn gemeente.”

Geen verantwoording

Toch zal De Groote naar eigen zeggen meer dan alleen de ceremoniële troonopvolger van Lippens zijn. “Natuurlijk zal ik ook eigen accenten leggen in het beleid. Ik ben Piet De Groote, ik ben niet Leopold Lippens. En ik heb aan niemand verantwoording af te leggen. Met uitzondering aan de erfenis van de burgemeester.”

Hij zal dus op een andere manier beleid voeren dan zijn voorganger. “Onze burgemeester was, hoewel verre van autoritair zoals iedereen denkt, iemand die door zijn status boven alles en iedereen stond. Nu gaan we veel meer in team moeten samenwerken.”