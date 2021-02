Vaccinatiecampagne verloopt nergens vlekkeloos, maar hier draait het uit op een ongezien frauduleus circus

Vlekkeloos loopt de vaccinatiecampagne nergens. Maar in Zuid-Amerika draait die uit op een ongezien circus. Terwijl de gezondheidswerkers wachten op de nog schaarse vaccins, zijn politici en prominenten al ingeënt. Vooral in Peru tart de zelfbediening alle verbeelding. De voormalige president en 478 prominenten liet zich in het geheim vaccineren nog voor het land één dosis had gekocht.