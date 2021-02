Minister Vandenbroucke laat drie manieren onderzoeken om vaccinaties in ons land te versnellen

De vaccinatiestrategie in ons land wordt volgende week op de rooster gelegd. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) heeft de Hoge Gezondheidsraad drie concrete vragen gesteld in de hoop te kunnen versnellen. Dat heeft hij gezegd in Terzake.

Er is heel wat kritiek op het zetten van vaccins in ons land. Het voorbeeld van andere landen toont aan dat de campagne bij ons wel erg traag verloopt. Daarom laat Frank Vandenbroucke onderzoeken of door de vaccinatiestrategie te veranderen we niet tot een versnelling kunnen komen.

“Ik heb de Hoge Gezondheidsraad drie concrete vragen gesteld”, zegt de SP.A-minister. “De eerste: is het mogelijk dat we de tweede Pfizer-dosis niet na 21 maar na bijvoorbeeld 42 dagen geven? Als dat zou mogen, laten we geen voorraad vaccins liggen voor dat tweede prikje en kunnen we tijdelijk een versnelling plaatsen.”

Vraag twee: kunnen we het AstraZeneca-vaccin echt niet geven aan 55-plussers, zoals dat in bepaalde andere landen gebeurt? “Als we dat zouden doen, wordt de campagne veel eenvoudiger en kunnen we op volle snelheid vooruit met Pfizer én AstraZeneca bij ouderen”, zegt Vandenbroucke. Vraag drie is: volstaat één prikje niet?

“Op basis van de nieuwe wetenschappelijke kennis en voorbeelden uit het buitenland kan de Hoge Gezondheidsraad daar nieuwe adviezen geven en wie weet kunnen we dan versnellen”, zegt Vandenbroucke. “Ik hoop daar begin volgende week nieuws van te hebben. En dan kan ik midden volgende week met Wouter Beke en andere collega’s bekijken of we de strategie kunnen bijstellen en een sprong voorwaarts kunnen maken in de campagne.” Maar, zo zegt Vandenbroucke, “het kan natuurlijk dat de experts in de Hoge Gezondheidsraad zeggen dat we niet kunnen verstellen.”