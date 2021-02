400 Belgen testen Chinees vaccin

Alken - Het Chinese Clover Biopharmaceuticals heeft als eerste en voorlopig ook enige bedrijf een aanvraag ingediend om een vaccin uit te testen in ons land. Dat bevestigt het Federaal Geneesmiddelenagentschap FAGG. Het Chinese bedrijf wacht nog op een positief advies van het Ethisch Comité en een definitieve goedkeuring, maar mikt zelf op de tweede helft van maart om de klinische proef op te starten.

Een van de centra die geaccrediteerd is om het Chinese Clover-vaccin uit te testen, is het medisch onderzoeksinstituut Anima Research Center in het Limburgse Alken. “We plannen om in april te starten met het inenten van 300 à 400 testpersonen met het Chinese vaccin”, zegt hoofdonderzoeker Erik Buntinx. Een vaccinatie van de brede bevolking in ons land met een Chinees vaccin is nog niet voor meteen, omdat Europa daar geen toestemming voor geeft.