Tromso vraagt dat Noorwegen WK in Qatar boycot: “Tijd om stap verder te gaan”

De Noorse eersteklasser Tromso vraagt de nationale ploeg om het WK voetbal in Qatar te boycotten. De ploeg rond steraanvaller Erling Braut Haaland moet zich eerst nog weten te plaatsen, maar bij Tromso tillen ze zwaar aan de omstandigheden waarin stadionarbeiders in Qatar moeten werken.

Tromso roept de Noorse voetbalbond (NFF) op om niet naar het WK te gaan. Volgens de lokale pers steunen ook twee andere clubs, Stromsgodset en Viking, het initiatief. De Britse krant The Guardian bracht deze week nog naar buiten dat er in de voorbereiding op het WK al niet minder dan 6.500 buitenlandse arbeiders om het leven zijn gekomen. “We hebben het gevoel dat het tijd is om een stap verder te gaan en tot een boycot over te gaan”, klinkt het bij Tromso.

De Qatarese overheid liet als reactie op de berichtgeving in The Guardian weten dat het de werkomstandigheden voor gastarbeiders al verbeterd heeft.