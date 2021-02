Ophef over vertaling van ‘inauguratiegedicht’ Amanda Gorman: ‘te witte’ Nederlandse auteur ziet van opdracht af na kritiek

De Nederlandse auteur Marieke Lucas Rijneveld gaat dan toch niet het werk van de Amerikaanse inauguratiedichteres Amanda Gorman vertalen. Gorman zelf zou akkoord gegaan zijn met de keuze voor Rijneveld, maar toch kwam er forse kritiek. Dat er geen zwarte Nederlandse voor de opdracht was aangezocht was volgens sommigen “onbegrijpelijk”.

Toen de jonge zwarte dichteres Amanda Gorman (22) de wereld verblufte met haar optreden tijdens de inauguratie van Joe Biden, barstte een strijd los om de vertaalrechten. Voor het Nederlands haalde uitgeverij Meulenhoff die binnen. Die koos voor de Nederlandse schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld (29) om zowel haar gedicht ‘The Hill We Climb’ te vertalen, als haar dichtbundel die in augustus uitkomt. Met de Engelse vertaling van haar roman won Rijneveld vorig jaar als eerste Nederlandse de Booker Prize; al stond ze zelf niet in voor die vertaling.

Amanda Gorman werd wereldberoemd door haar optreden tijdens de inauguratie van Joe Biden Foto: AP

Rijneveld was fier dat ze de opdracht kreeg, zeker aangezien ook Gorman zelf haar fiat gegeven had. Maar de voorbije dagen ontstond er in Nederland, vooral dan op Facebook en Twitter, kritiek op de keuze voor Rijneveld. Op sociale ­media gingen stemmen op dat Rijneveld te wit zou zijn en dat men beter een Afro-Nederlandse dichter of spokenwordartiest had gekozen. In een opiniestuk in de Volkskrant noemde de zwarte journalist Janice Deul de keuze “onbegrijpelijk”. “Niets ten nadele van de kwaliteiten van Rijneveld, maar waarom niet gekozen voor een literator die – net als Gorman – spoken word artist is, jong, vrouw én: unapologetically Black? We lopen weg met Amanda Gorman – en terecht – maar zijn blind voor het spoken word talent in eigen land.”

Rijneveld verdedigde zich op Twitter: “Het is de keuze van Amanda Gorman. Denk dat zij zelf mag bepalen wie ze kiest om haar werk te vertalen”. En ook uitgeverij Meulenhoff verdedigde donderdag nog de keuze voor Rijneveld.

Maar nu gooit Rijneveld toch de handdoek. In een bericht op sociale media zegt ze dat ze haar opdracht teruggeeft. “Ik ben geschrokken van de ophef rond mijn persoon bij de verspreiding van de boodschap van Amanda Gorman en ik heb begrip voor de mensen die zich gekwetst voelen door de keuze van Meulenhoff om mij te vragen”, aldus Rijneveld.

“Ik beschouwde het als een geweldige en eervolle opdracht om het inauguratiegedicht van Amanda Gorman en haar bundel over te zetten naar het Nederlands. Amanda’s team heeft laten weten dat zij nog achter de keuze van Meulenhoff staat en ik dank haar voor het in mij gestelde vertrouwen”, luidt het nog. “Ik wens alsnog dat haar gedachtegoed zo veel mogelijk lezers bereikt en meerdere harten doet openen”, besluit Rijneveld.