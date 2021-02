Interview met Harry en Meghan is “het beste dat Oprah ooit gedaan heeft”

Het interview dat Oprah Winfrey gedaan heeft met Harry en Meghan, de voormalige Britse royals, is het beste dat ze ooit gedaan heeft. Dat heeft haar vriendin en collega Gayle King gezegd in het Britse tv-programma This morning.

Er wordt reikhalzend uitgekeken naar het al opgenomen interview dat Oprah had met prins Harry en Meghan Markle, want het is het eerste dat de twee gedaan hebben sinds ze ervoor kozen het Britse koningshuis de rug toe te keren en in de VS een ‘normaal bestaan’ te gaan leiden. Op 7 maart wordt het uitgezonden, en in Buckingham Palace gaven ze al te kennen niet helemaal gerust te zijn.

Gayle King, een vriendin en collega van Oprah bij CBS, zei vrijdagochtend in tv-programma This morning dat er terecht naar uitgekeken wordt. “Het is hun eerste grote interview sinds ze hun koninklijke taken opgegeven hebben. Dit is niet niets, hoor. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat Oprah dit het beste interview vindt dat ze ooit gedaan heeft. Dat wil iets zeggen.”