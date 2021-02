Zoon van Sven Vermant debuteert bij Club NXT (maar RWDM pakt de drie punten)

In 1B kwam het piepjonge Club vrijdagavond op Daknam op voorsprong tegen RWDM maar een bolwassing en gouden wissel van RWDM-coach Vincent Euvrard in de rust deden de match kantelen. Invaller Glenn Claes scoorde twee keer en werd man van de match.

Na zijn debuut vorige week op Deinze mocht Maarten Martens proberen om als coach nog eens punten te bezorgen. Het is alweer van 20 november vorig jaar geleden dat dit nog eens lukte. Door de corona-uitbraak in de kleedkamer van de A-kern moet de helft van de kern van Club NXT en ook het trainersduo De Mil-Smolders depanneren bij de A-ploeg. De ploeg in 1B is er alleen maar nog jonger op geworden. Nu was het de beurt aan Romeo Vermant (17) om te debuteren nadat hij eerder al een paar keer mocht invallen. Hij is de zoon van Sven Vermant, ex-speler, ex-manager en ex-beloftentrainer van Club. Vermant kwam niet direct uit de verf, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Ochieng, die aardige dingen liet zien.

Veel viel er in de eerste helft niet te beleven. Er belandde in het eerste halfuur precies één poging tussen de palen. Doelman Lammens had geen moeite met het schot van Nangis. Tien minuten later volgde de tweede poging maar dan wel aan de overkant en die bal ging wel binnen. Sadin aarzelde bij de voorzet van Hallaert, bleef uiteindelijk staan en Noah Aelterman kopte via de paal binnen. Niet onverdiend want het prima georganiseerde Club NXT was in de eerste helft zonder veel discussie de betere ploeg.

Gouden wissel van Euvrard

Na de rust bracht Euvrard Glenn Claes in voor de zwakke Ribeiro Costa, bij de thuisploeg kreeg Jorne Spileers, een jongen die pas eind januari 16 jaar werd, zijn kans ten koste van Mbamba.

De Molenbeekse wissel sorteerde alvast meteen het gewenste effect. Bij Club NXT speelt het gebrek aan ervaring ze wekelijks wel eens parten en dat was nu niet anders. Op een vrijschop van Rommens reageerde men nogal passief en Glenn Claes kon zijn invalbeurt onmiddellijk doen renderen. Euvrard maande zijn ploeg aan om door te zetten en de jonge Bruggelingen helemaal bij de keel te grijpen. Dat gebeurde ook met Rocha, die de assist van Terki goed benutte. Club NXT hapte naar adem en geraakte niet meer uit de omknelling en Lammens moest alles uit de kas halen om de kopbal van Claes onschadelijk te maken. Uitstel van executie want even later scoorde Claes toch zijn tweede van de avond en werd zo de man van de match. RWDM wipt daardoor weer over Deinze naar de vijfde plaats. Club NXT blijft na twintig matchen troosteloos laatste met amper zeven punten.

Club NXT: Lammens, De Roeve, Hautekiet, Fofana (87’ Mondele), Sabbe, Mbamba (46’ Spileers), Hallaert (69’ L. De Smet), Ochieng, Audoor, Aelterman (87’ Stevens), Vermant (76’ Vanrafelghem)

RWDM: Sadin, Libert, Ruyssen, Libert, Le Joncour, Nangis (79’ Van Den Bogaert), Terki (84’ Yagan), Mpati, Nzuzi (69’ Ephestion), Ribeiro (46’ Claes), Rocha (69’ Lavie)

Doelpunten: 40’ Aelterman (geen assist) 0-1, 48’ Claes (Rommens) 1-1, 53’ Rocha (Terki)1-2, 72’ Claes (geen assist) 1-3