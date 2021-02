De pandemiewet komt er dan toch: na jaar corona krijgen verregaande maatregelen eindelijk een juridische basis

Ze is er eindelijk: de pandemiewet. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en de regering hebben een voorstel klaar dat een juridische basis biedt om in geval van pandemieën ingrijpende maatregelen te nemen. Het parlement krijgt een vingertje in de pap te brokken, maar dat blijft beperkt. Oppositiepartij N-VA heeft het over een volmachtenwet waarmee de Kamer zichzelf buitenspel zet.