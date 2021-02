Zwaargewonde bij schietincident in Schaarbeek

Brussel / Schaarbeek - In de Brusselse gemeente Schaarbeek is vrijdagavond een persoon zwaargewond geraakt bij een schietincident. Dat meldt de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node). Het slachtoffer werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis maar de juiste omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk.

“Wij kregen omstreeks 18.55 uur een melding van een schietincident in de François-Joseph Navezstraat in Schaarbeek”, zegt politiewoordvoerster Amal Ihkan. “Onze ploegen zijn meteen ter plaatse gegaan. Er werd één slachtoffer met een schotwonde aangetroffen en in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk en worden onderzocht.”