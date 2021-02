Recordjackpot EuroMillions gevallen: identiteit van geluksvogel die 210 miljoen euro wint, is bekend

De recordjackpot van EuroMillions, goed voor 210 miljoen euro, is vrijdagavond gevallen. De winnende combinatie was 6-12-22-29-33 en sterren 6 en 11.

Doordat zowel vorige week vrijdag als voorbije dinsdag niemand de juist combinatie had aangeduid, was het bedrag opgelopen tot een absoluut record. Hoewel de kans om als enige met die volle pot aan de haal te gaan minder dan één op 140 miljoen is, is één iemand daar toch in geslaagd. De geluksvogel is een Zwitser, zo heeft Swisslos, de nationale loterij van Zwitserland, zaterdag laten weten. De naam van de winnaar of winnares is bekend, maar Swisslos zal hem of haar pas maandag contacteren, om de kans te geven het geluk te laten binnensijpelen.

De som wordt in één keer uitbetaald. Gefaseerde betalingen zoals dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten gebeurt bij megawinsten, zijn niet voorzien.

Nog eens 12 deelnemers hadden vijf cijfers en één ster juist, goed voor 2.494.703,80 euro. Bij hen één Belg.

EuroMillions bestaat sinds 2004. Er zijn negen deelnemende landen aan de Europese lottotrekking. Behalve Zwitserland en België zijn dat Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië, het Groothertogdom Luxemburg, Portugal, Ierland en Oostenrijk.

