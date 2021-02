Marc Brys over de komst van Antwerp naar Den Dreef: “Ze zullen geleerd hebben uit Europese uitschakeling”

OHL ontvangt maandagavond Antwerp en moet minstens een punt pakken om in de top acht te blijven. Coach Marc Brys rekent niet op decompressie na de Europese uitschakeling van The Great Old. “Ze zullen daaruit geleerd hebben”, meent hij.

De 3-0 nederlaag van maandag bij Club Brugge heeft weinig sporen nagelaten bij OHL. “We hebben goeie momenten gehad, zijn blijven strijden, en daardoor is iedereen met een goed gevoel uit die wedstrijd gekomen ondanks de zware cijfers”, zegt Marc Brys.

Maandag volgt opnieuw een lastig karwei, thuis tegen Antwerp. The Great Old komt uit een Europees tweeluik, waarin het uitgeschakeld werd door Rangers, maar Brys rekent niet op decompressie. “Ze zullen geleerd hebben uit die uitschakeling”, denkt de OHL-coach. ”In België zijn er weinigen die hen achterin pijn kunnen doen, maar Europees blijkbaar wel. Dit gaat Antwerp op termijn beter maken.”

Laatste rechte lijn

Ondanks de negen tegengoals die Antwerp slikte tegen de Rangers, verwacht Brys opnieuw een georganiseerd blok tegenover zich. “Dat is nu eenmaal hun manier van spelen, maar ze hebben ook grote individuele klasse om voorin het verschil te maken: Lamkel Zé, Refaelov, Avenatti, Gerkens, noem maar op. En dan komen Mbokani en Haroun waarschijnlijk nog terug. Die wisselmogelijkheden vormen een luxe in deze drukke periode. Antwerp heeft heel veel mogelijkheden en een grote, sterke kern.”

Met nog zes wedstrijden te gaan is de laatste rechte lijn richting play-offs definitief aangebroken, maar van zenuwen merkt de OHL-trainer in zijn groep weinig. “Spanning is er altijd, maar deze groep speelt niet voor een specifiek doel. Dat is ook niet productief. We spelen gewoon elke week om te winnen. Ik denk wel dat het voor iedereen plezanter is als we de play-offs halen, want als dat lukt niet, zal er hier nog lang en hard getraind worden”, waarschuwt Brys zijn eigen spelers.