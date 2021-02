Kevin Vandendriessche (31) spreekt voor het eerst sinds de hetze rond zijn overstap naar KV Kortrijk: “Het voorstel van Oostende was een beetje lachwekkend”

Kevin Vandendriessche (31) in het shirt van KV Kortrijk: het zal toch raar doen. De fans kregen al een voorsmaakje met een controversiële foto toen zijn contract getekend werd, en dat werd in Oostende niet op gejuich onthaald. Het was de ontknoping van een korte onderhandelingsronde die de kapitein ontgoocheld achterliet. Na zes seizoenen past VDD niet meer in het plaatje aan zee. “Maar er blijft niets hangen. Ze zijn altijd eerlijk geweest”, zegt hij.